"Só pensei em correr", conta primeira-dama do DF, Mayara Noronha, sobre ataque em Israel

Em vídeo publicado no Instagram, a primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha, narrou como foram os momentos anteriores ao ataque em Israel que levou secretários do DF a se refugiarem em um bunker de um hotel em Tel Aviv. Mayara contou que cumpria agenda na região e visitava a comunidade kibutz, quando se assustou com o barulho de uma sirene. "Vi que um míssil se chocou com o outro, ao ser interceptado por Israel. Na hora, eu só pensei em correr e me escondi em um bunker", relatou.

Segundo a primeira-dama, depois do susto, os ânimos se acalmaram e o grupo — que incluía os secretários de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Costa; de Agricultura, Rafael Bueno; e de Desenvolvimento Social, Ana Paula Soares Marra — cumpriu as demais agendas no país. "Nós ainda optamos por ir até a linha da Faixa de Gaza, nos locais onde ocorreram os ataques do dia 7 de outubro de 2023. A gente quis ir, mesmo correndo riscos", disse.

"Já que eu estava ali, quis ver com meus olhos aquele cenário e não apenas me deixar levar pelo noticiário. Não vou dizer se foi certo ou errado, mas acho que eu precisava ter vivido aqueles momentos para o meu lado espiritual. Foi uma sensação horrorosa estar lá, extremamente pesado e triste", detalhou. Mayara ainda contou que, durante a madrugada, sentiu um incômodo persistente que a fez antecipar a passagem para o Brasil em um dia. "Quando cheguei, vi uma explosão de notícias e mensagens em grupos (sobre o ataque)", completou.

Leia também: Secretários do DF que ficaram em bunker durante ataque a Israel não têm previsão de retorno

Mayara reforçou que, desde madrugada, está em conversa com autoridades do Brasil, para articular quais ações são possíveis de serem colocadas em prática o mais rapidamente possível. "Converso o tempo todo com eles (secretários do DF em Israel). todos estão tranquilos, a preocupação maior é com os familiares daqui".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mayara Noronha Rocha (@mayara.noronharocha)

Incerteza

Os secretários de Estado do Distrito Federal que precisaram se refugiar em um bunker durante um ataque em Tel Aviv, Israel, ainda não têm previsão de retorno ao Brasil. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) na manhã deste sábado (14/6). Segundo a pasta, a secretária Ana Paula Marra está bem e ainda se abriga no espaço, dentro do hotel, feito para resistir a bombardeios.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ainda segundo a pasta informa, as autoridades israelenses se comprometeram a transportar a secretaria e os demais membros da comitiva do Consórcio Brasil Central, para retorno ao Brasil assim que possível. O grupo, que integra a comitiva do Consórcio Brasil Central, foi surpreendido pelos bombardeios na madrugada de sexta-feira (13). Ao longo do dia, o exército israelense emitiu alertas, informando que dezenas de mísseis haviam sido disparados a partir do Irã, e orientando a população a procurar os abrigos.

O secretário de Relações Internacionais do DF, Paco Britto, afirmou estar contato com a Embaixada do Brasil em Israel e com a Embaixada de Israel em Brasília. "Mais cedo, falei por telefone com todos os secretários em Israel. Apesar do susto, todos estão bem e não correm perigo. O governo de Israel já sinalizou que, por serem convidados, eles garantirão a segurança e o retorno de todos ao Brasil, em segurança", garantiu.