Secretários do DF que ficaram em bunker durante ataque a Israel não têm previsão de retorno

Os secretários de Estado do Distrito Federal que precisaram se refugiar em um bunker durante um ataque em Tel Aviv, Israel, ainda não têm previsão de retorno ao Brasil. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) na manhã deste sábado (14/6). Segundo a pasta, a secretária Ana Paula Marra está bem e ainda se abriga no espaço, dentro do hotel, feito para resistir a bombardeios.

Ainda segundo a pasta informa, as autoridades israelenses se comprometeram a transportar a secretaria e os demais membros da comitiva do Consórcio Brasil Central, para retorno ao Brasil assim que possível. Além de Ana Paula, estão no bunker os secretários de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Costa; e de Agricultura, Rafael Bueno. O secretário-executivo do Consórcio Brasil Central, José Eduardo Pereira Filho, também integra o grupo.

Tensão em Israel

O grupo, que integra uma comitiva oficial em missão no país, foi surpreendido pelos bombardeios na madrugada de sexta-feira (13). Ao longo do dia, o exército israelense emitiu alertas, informando que dezenas de mísseis haviam sido disparados a partir do Irã, e orientando a população a procurar os abrigos.

O secretário de Relações Internacionais do DF, Paco Britto, afirmou estar contato com a Embaixada do Brasil em Israel e com a Embaixada de Israel em Brasília. "Mais cedo, falei por telefone com todos os secretários em Israel. Apesar do susto, todos estão bem e não correm perigo. O governo de Israel já sinalizou que, por serem convidados, eles garantirão a segurança e o retorno de todos ao Brasil, em segurança", garantiu.