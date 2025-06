Brasília recebe 1ª edição do Pizzafest Brasil somente neste sábado (14/6)

Gil revelou que a AVPN está fechando um acordo com o Senac para criar a primeira escola de pizza napolitana do Brasil, - (crédito: Carlos Silva/CB/D.A.Press)

Neste sábado (14/6), Brasília se tornou palco da estreia do Pizzafest Brasil, festival gastronômico voltado à celebração da autêntica pizza napolitana. Organizado pela Verdadeira Associação de Pizza Napolitana (AVPN) e sua delegação brasileira, o evento reúne, até às 22h, no jardim da Baco Pizzaria, na Asa Sul, amantes da culinária italiana vindos de todo o Distrito Federal.

Além da anfitriã Baco – uma das primeiras pizzarias do Brasil a receber a certificação da AVPN, em 2012 – o evento contou com a participação de casas renomadas como Abbiamo Fatto (Canela), Bento (RJ), Bontà (Vila Velha), Ciao (Porto Alegre), Della Brianza (Campinas), 430 Gradi (Jundiaí), entre outras. Também integram a programação pizzarias de países vizinhos, como La Esquina (Chile) e Flama (Peru).

Entusiasmado com a estreia do festival no país, o chef pizzaiolo Gil Guimarães, anfitrião do evento e responsável pela Baco, celebrou o momento como histórico. “Hoje é o primeiro Pizzafest Brasil, um evento da associação da Vera Pizza Napolitana, lá de Nápoles, que tem representantes no mundo todo. É a primeira vez que a gente faz isso no Brasil, e é muito especial”, afirmou.

Além da celebração, o festival também trouxe novidades promissoras para a capital federal. Gil revelou que a AVPN está fechando um acordo com o Senac para criar a primeira escola de pizza napolitana do Brasil, que deve ser instalada em Brasília. “Se tudo der certo, ano que vem a gente vai ter essa escola aqui. Vai ser um marco importante pra formação de pizzaiolos no país”, anunciou.

Show de sabores

Durante o festival, os visitantes puderam degustar clássicos como margherita e marinara, além de outras receitas icônicas da escola napolitana. A proposta é oferecer uma verdadeira imersão nos sabores, técnicas e histórias por trás de uma das pizzas mais tradicionais do mundo, reconhecida como patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco.

Entre os visitantes que lotaram o jardim da Baco Pizzaria estava Cláudio Fernandes, 47 anos, morador de Águas Claras. Ele aproveitou o fim de tarde para visitar os pais, que vivem na Asa Sul, e decidiu conhecer o festival. “É um evento diferente que usa o espaço público para fazer algo que a gente não está acostumado. Traz um pouco de gastronomia pra rua, movimenta a quadra, tem música, bebida. Enfim, reúne a comunidade”, destacou.