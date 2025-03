Chef Karl Max leva alta gastronomia à Praça da Bíblia, em Ceilândia

Aos 54 anos, o chef Karl Max Enock Ramos da Silva prova que um prato bem feito pode ir além do paladar, tornando-se um motor de transformação social. Nascido no Hospital Santa Lúcia, no Plano Piloto, em 1970, Karl encontrou na gastronomia um caminho improvável. Sua história iniciou com um bloquinho de notas e um olhar atento nos bastidores de um restaurante francês em Brasília, onde começou lavando pratos e terminou como chef.

Leia também: Advogada ensina noções básicas de direito a jovens em vulnerabilidade

Desde então, sua trajetória passou por cozinhas de hotéis cinco estrelas e encontros com personalidades como Lula, Yoko Ono, Malu Mader e Lázaro Ramos. No entanto, o verdadeiro reconhecimento veio de um público muito mais próximo: os moradores de Ceilândia.

Em 2016, sem um emprego fixo, o chef aceitou a sugestão da esposa, Estela Lima de Sousa, e começou a vender comida na Praça da Bíblia. O espaço, antes conhecido pela criminalidade, ganhou novos ares com a Tenda do Chef Karl Max. Primeiro, vieram os espetinhos de churrasco grego. Depois, risotos, massas e pratos sofisticados por preços acessíveis.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"O nosso objetivo é trazer uma comida de qualidade para a comunidade que não tem acesso a espaços cinco estrelas que eu cheguei a chefiar, com um preço justo e acessível", diz Karl.

Eventos solidários

A Tenda do Chef Karl Max não é apenas um espaço gastronômico. É um ponto de encontro da cidade. Todos os dias, Karl faz lives nas redes sociais para anunciar que o espaço está funcionando. Quando não posta nada, os clientes logo perguntam: "Vai abrir hoje, chef?".

Mais do que servir comida, ele se tornou uma figura comunitária. Recebe moradores para conversar sobre os desafios da cidade e organiza eventos solidários, como o Costelão Fogo de Chão, em que clientes doam alimentos em troca de pratos preparados por ele. Ele pretende levar a gastronomia de Ceilândia mais longe. Seu projeto de reestruturação da Praça da Bíblia, que prevê a criação da Vila Gastronômica, foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) e está em análise na Secretaria de Obras.

"Antes, essa praça era um lugar evitado. Hoje, famílias vêm de todas as cidades do DF para jantar aqui. Queremos fazer da região um ponto fixo, onde os chefs locais possam crescer e oferecer suas criações. Moro aqui há 35 anos, e me sinto honrado em retribuir para essa cidade tudo o que ela me deu", ressalta.