Um roteiro com os irresistíveis sabores mineiros pelos restaurantes do DF

Torresmo de barriga, jiló empanado e mamão no peito são algumas das opções do menu do restaurante Bitaca da Norte - (crédito: Fotos: Guilherme Felix/CB/DA Press)

Não é exagero dizer que a comida mineira é um patrimônio da cultura brasileira — a gastronomia do estado ultrapassa fronteiras e é reconhecida até mesmo internacionalmente. Em 2023, a culinária de Minas figurou entre as 30 melhores do mundo, de acordo com o site norte-americano TasteAtlas. Entre os sabores brasileiros, as delícias típicas da terra de Ouro Preto e Tiradentes alcançaram o primeiro lugar na lista.

Nos pratos típicos de Minas, produtos artesanais e ingredientes simples resultam em receitas irresistíveis, de sabores marcantes e que são sinônimo de comida afetiva. A identidade forte da culinária aliada à simplicidade dos produtos utilizados dão o gostinho da "comida de vó", sentida por tantos na gastronomia mineira.

Separado por pouco mais de 700 quilômetros, o estado vizinho do Distrito Federal é muito bem representado nos restaurantes do quadradinho central. Desde casas vindas diretamente da capital mineira, como a Bitaca da Norte, ou estabelecimentos que levam no menu receitas familiares, que é o caso do Minas Bistrô. Conheça!

De BH para BSB

Restaurante belo-horizontino, a Bitaca da Norte abriu as portas em Brasília no fim de 2022. A história da casa, no entanto, começa em 2014, em Santa Tereza, bar boêmio da capital mineira. Lá, o estabelecimento funcionava como uma lojinha de esquina de 20 lugares, que, além de oferecer o melhor da culinária local, era ponto de venda de produtos artesanais, discos de vinil e filtros de barro.

Quase uma década após a inauguração em Belo Horizonte, o restaurante encontrou um espaço ainda mais amplo, porém longe de casa — na 716 Norte. Da capital mineira, o restaurante trouxe o balcão com banquetas de frente para uma cozinha aberta, estantes de madeira preenchidas com boa cachaça e, claro, a culinária única.

O cardápio da casa é preenchido pela tradicional comida caipira, feita com bons ingredientes que, unidos, resultam em pratos fartos e petiscos variados. As opções no menu são trocadas sazonalmente, oferecendo surpresas deliciosas ao público brasiliense.

Para os que desejam ter uma experiência gastronômica completa, a sugestão é começar pelas entradas, com destaque para o jiló empanado com pão e parmesão (R$ 28) e o tradicional torresmo de barriga (R$ 29). A indicação de prato principal, por sua vez, fica por conta da carne de sol feita na casa (R$ 75 — duas pessoas), acompanhada por mandioca cozida na manteiga de garrafa, farofa de cebola e vinagrete.

Outra opção é o mamão no peito (R$ 42), maçã de peito bovina cozida com mamão verde ao molho de cerveja preta, acompanhada por farofa de abacaxi com bacon. Quando o assunto é sobremesa, o restaurante oferece de tudo um pouco, ou "um cadin de cada" (R$ 24), prato composto por doces mineiros feitos na casa, como goiabada, doce de leite, doce de mamão e queijadinha.

Representação mineira

De portas abertas na cidade desde 1984, o Esquina Mineira surgiu da vontade do proprietário Clayton Machado de ver um estabelecimento que representasse Minas Gerais no Planalto Central. No restaurante, as tradições do estado chegam ao cliente antes mesmo dos pratos — o "jeitinho mineiro" está presente desde a recepção do público, com carinho, atenção e prazer em servir.

No Esquina Mineira, pode-se optar pelo consumo do bufê à vontade ou por quilo, com preços que variam entre R$ 78,90, por pessoa,R$ 94,90/kg, de segunda a sexta, e R$ 82,90 e R$ 99,90, aos sábados e feriados. São mais de 40 opções de pratos: os preferidos da clientela são a galinha caipira, a rabada com agrião e a costela suína.

Tradição enraizada

Inaugurado em 2017, o Minas Bistrô conecta diretamente os sabores da comida mineira ao conceito de culinária Galinha caipira do Esquina Mineira entradas, com o torresafetiva. Comandado por Daniel Souto, o restaurante vem de origem familiar — as receitas que compõem o menu da casa são da avó do dono, nascida mo de rolo (R$ 48). Servido com goiabada cascão, o prato é um dos carroschefe da casa. Entre os pratos principais, a estrela é o mexido mineiro (R$ 69), feito com arroz, feijão, linguiça artesanal, torresmo, ovo frito, couve e banana frita. O conceito “raiz” em Sabinópolis, Minas Gerais. Fiel aos temperos utilizados no estado mineiro, o restaurante tem como pilar a comida raiz — os destaques já começam pelas se estende até a carta de bebidas, encabeçada pela caipirinha (R$ 18) que leva o adjetivo no nome. No sabor limão, ela é uma das opções que harmonizam bem com as delícias do menu.

Gosto autêntico

Prestes a completar três décadas em atividade, o Fogão de Pedra preserva os sabores autênticos e tradicionais da culinária mineira — assim como em Minas, o restaurante preza por mesas fartas, sabores e cores marcantes. Em formato bufê, a casa oferece ao público mais de 100 opções de pratos e acompanhamentos. Entre eles, destacam-se a linguiça suína artesanal, a polenta, o tutu de feijão e o arroz com pequi.

Outra estrela do menu é o churrasco na brasa: são mais de 15 opções de cortes nobres. De segunda a sexta, o quilo do bufê sai por

R$ 91,90, enquanto o de sobremesas custa R$ 79,90.

Variedade no menu

Próximo da marca de duas décadas no mercado, o Moinho Restaurante foi inaugurado como uma cafeteria de cafés especiais e bolos no fim de 2006. Aos poucos, a clientela aumentou, e a casa expandiu, passando a servir massas na hora do almoço. A pedido dos clientes, os proprietários decidiram aumentar a variedade de pratos e, hoje, funciona como self-service no quilo (R$ 99,50).

Voltado para a culinária mineira, alguns destaques do bufê são a galinhada com tutu e o tradicional frango caipira ao molho com quiabo e angu de milho verde, pequi e guariroba. Os clientes também podem encontrar no restaurante pratos como pururuca, torresminho, carne de lata com calda de rapadura, fígado com jiló, costelinha, pamonha e pastelzinho mineiro.