"Até o fim do ano, todos os ônibus no Plano serão elétricos", diz Ibaneis

Durante almoço do Lide, nesta segunda-feira (16/6), governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou que, até o fim deste ano, ônibus que vão percorrer as ruas do Plano Piloto serão elétricos. O Lide recebe o presidente da BYD Auto, Alexandre Baldy, para discutir inovação e soluções sustentáveis para o setor automobilístico.

“Isso vai servir de piloto para que, em breve, todas as linhas de ônibus na renovação que vai ser feita daqui alguns anos seja elétrica no DF”, disse Ibaneis.

Ibaneis lembrou ainda que, recentemente, o Governo do Distrito Federal fez um acordo com o Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal criando condições especiais para que todos eles possam adquirir veículos elétricos. “Estamos trabalhando para ter toda a frota de transporte do DF eletrificada. Esperamos, até o início do próximo semestre, tratar com os aplicativos também”, afirmou o governador.