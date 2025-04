Em Dubai, Ibaneis anuncia crédito para taxistas do DF

Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal no Lide Brazil Emirates Conference - (crédito: Melrish Studio_LIDE)

Dubai _ Palestrante do painel sobre “sustentabilidade e transição energética” do Lide Brazil Emirates Conference nesta segunda-feira (14/4), nos Emirados Árabes, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou para o mês que vem o lançamento de uma nova linha de crédito do BRB, a fim de facilitar a compra de carros elétricos pelos 4.500 taxistas do DF.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Estamos fazendo uma parceria com o BRB e com a Secretaria de Economia, um projeto para que a gente tenha uma transformação na frota de táxi do Distrito Federal. Tive uma conversa esses dias com o presidente do Sindicato dos taxistas. Eles gastam em torno de R$ 10 hoje para poder fazer o transporte de 14 km. Se fosse com carro movido a energia elétrica, eles gastariam R$ 1. Então, a gente consegue melhorar a renda do taxista e, talvez, até reduzir o preço da bandeira e a gente dá um exemplo”, comentou o governador.





























Ibaneis evitou falar em números e datas, mas acredita que, dentro de 30 dias, estará com tudo pronto para lançar essa boa nova aos motoristas de táxi do DF. “Vamos colocar à disposição deles com financiamento do BRB numa linha de crédito que estamos preparando para que se tenha uma taxa mais subsidiada, e também um prazo mais alongado para que essa despesa deles também não fique tão alta”, explicou.

Aplicativos

Por enquanto, essa linha ainda não estará disponível a outros segmentos do transporte individual de passageiros, no caso, os motoristas de aplicativos. Conforme o governador explicou, “primeiro, será feito com os taxistas até para a gente ver o impacto disso, como será, mas eu não tenho nenhum problema de estudar também para os motoristas de aplicativos”.

A linha de crédito a ser lançada está em fase de definição de taxas com o BRB e do volume de recursos necessários para atender a demanda. O governador estuda ainda a redução do ICMS e se será necessário a aprovação de algum projeto no Consefaz. “Hoje, os carros elétricos pagam 20% de CMS, enquanto os carros a combustão pagam somente 12%. Então, isso é um estudo que nós estamos fazendo para ver se vai ser necessário apresentar um projeto para o Consefaz aprovar. Acho que não teremos dificuldades”, disse.

Brasília sustentável

Ibaneis tem o projeto de transformar o DF num exemplo de energia limpa para o Brasil e o mundo. Em sua palestra no Lide Brazil Emirates Conference, destacou os mais de R$ 3 bilhões investidos nesse setor em seu governo. São 300 milhões de Euros no sistema Caesb para captação de água e uso de energia renovável, outros 112 milhões de Euros do Banco Interamericano de Desenvolvimento para financiar a iluminação de todos os prédios públicos com energia sustentável.

Leia também: Aniversário de Brasília: Veja a programação completa da festa

Em parceria com a iniciativa privada, o governo local colocará uma frota de 90 ônibus elétricos, primeiramente, no Plano Piloto, depois, nas demais regiões administrativas. “Queremos transformar como um exemplo para todo o Brasil e vamos levar isso à COP 30, para dar um rumo à sustentabilidade de transição energética. O investimento é bastante alto, só foi possível a partir de reorganização de economia e das contas do DF”, afirmou o governador.

Leia também: Quer correr no aniversário de Brasília? Então, garanta a inscrição

Ele lembrou ainda dos projetos de R$ 412 milhões, em energia sustentável, para a área de Educação e de saúde, que já estão em andamento. Ibaneis volta ao Brasil na quarta-feira. Amanhã, seguirá ainda na comitiva brasileira do Lide Brasil Emirates Conference, numa visita a gestores de fundos de investimentos em Abu Dhabi, a capital dos Emirados.

*A colunista viajou a convite do Lide

Saiba Mais Cidades DF Criança de 3 anos morre em tiroteio em Ceilândia; outras três vítimas ficaram feridas

Criança de 3 anos morre em tiroteio em Ceilândia; outras três vítimas ficaram feridas Cidades DF Desafios da internet são perigosos para saúde física e mental das crianças

Desafios da internet são perigosos para saúde física e mental das crianças Cidades DF Tragédia: Jovem de 23 anos morre após ser atropleado na Ponte JK

Tragédia: Jovem de 23 anos morre após ser atropleado na Ponte JK Cidades DF Desafio do desodorante: Velório e enterro de Sarah serão nesta segunda (14/4)

Desafio do desodorante: Velório e enterro de Sarah serão nesta segunda (14/4) Cidades DF Desafio do desodorante: Polícia Civil investiga morte de Sarah Raíssa

Desafio do desodorante: Polícia Civil investiga morte de Sarah Raíssa Cidades DF Criança de 8 anos morre após participar de "desafio do desodorante" em Ceilândia