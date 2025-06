UPAs do DF são monitoradas por câmeras para ampliar segurança dos espaços

Quarenta câmeras de monitoramento foram instaladas em todas as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Distrito Federal nesta segunda-feira (16/6). A previsão é que, até quarta-feira (18/6), as gravações de testes sejam iniciadas. A informação foi confirmada pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF)