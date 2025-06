Ibaneis anuncia construção de sete UPAS e reconhece problemas na Saúde

O governador Ibaneis Rocha declarou que vai construir sete novas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) no Distrito Federal. O anúncio foi feito durante a comemoração do aniversário de Taguatinga e a reinauguração da Praça do Relógio, na manhã desta quarta-feira (5/6).

“Hoje mesmo já foi assinado o contrato para a construção de mais sete Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) e nós estamos com três hospitais em obra”, destacou. Ele também criticou a falta de avanços na área nos últimos anos: “O último hospital construído aqui ainda foi na época do Arruda, que foi o Hospital de Santa Maria. De lá para cá ninguém tinha feito mais nada”.

Ibaneis reconheceu que a saúde pública ainda é um dos principais desafios do governo, especialmente pela alta demanda. “Atendemos nossa população de 3 milhões de habitantes e mais 2 milhões de pessoas que vivem no entorno”, afirmou. O governador também citou a sobrecarga em algumas unidades hospitalares. “Nós temos hospitais aqui em Brasília em que 40% dos partos são de pacientes do entorno, são de mães do entorno”, destacou.