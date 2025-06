Sesc realiza festa junina tradicional com quadrilhas e shows

A Asa Sul recebe mais um São João neste sábado (21/6) e no domingo (22/6). A Estação 504 — Alberto Vilardo celebra o Sesc Tradições Juninas, com entrada gratuita, barraquinhas, brincadeiras, quadrilhas e shows que vão animar o local. As quadrilhas se apresentam nos dois dias. No sábado (21/6), a equipe Xamegar toma conta da festa, enquanto no domingo (22/6), será a vez da Arrocha o Nó. A criançada ainda terá a oportunidade de aproveitar os brinquedos infláveis.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

No primeiro dia, participam do show a banda Sanfona Nova, Claudio Pereira e Trio, Quadrilha Xamegar, Marcos Farias e Sabrina Vaz, além da banda Asa Branca. No segundo, o Trio Xilique, o Moinho D'água, a quadrilha Arroxa o Nó, o trio Pinga Fogo e o Baile da Maisinha cuidam da festa.

Saiba Mais Revista do Correio Conheça as causas e os sintomas do diabetes tipo 1 e 2

Conheça as causas e os sintomas do diabetes tipo 1 e 2 Cidades DF "Política pública vanguardista", diz presidente da BYD sobre isenção de IPVA

"Política pública vanguardista", diz presidente da BYD sobre isenção de IPVA Cidades DF "Até o fim do ano, todos os ônibus no Plano serão elétricos", diz Ibaneis

"Até o fim do ano, todos os ônibus no Plano serão elétricos", diz Ibaneis Cidades DF Novo PDOT planeja crescimento com mais moradias, serviços e mobilidade

Novo PDOT planeja crescimento com mais moradias, serviços e mobilidade Cidades DF O que disse o homem que invadiu palco e agrediu criança em festa junina