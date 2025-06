PM estoura depósito e apreende meia tonelada de maconha em casa no Sol Nascente

Uma operação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) desmantelou, na noite desta segunda-feira (16/6), um depósito de drogas e armamento pesado no Setor Habitacional Sol Nascente. A ação, conduzida por equipes da ROTAM, resultou na apreensão de mais de meia tonelada de maconha, quase 50 quilos de skunk e armas de uso restrito. Um homem, de 39 anos, foi preso. A esposa dele foi levada como testemunha.

A operação teve início após denúncia anônima indicando que o suspeito estaria comercializando drogas na região utilizando um Fiat Siena. Segundo a informação repassada, o homem teria recebido recentemente uma grande remessa de entorpecentes. Com as características do veículo e do suspeito, os militares iniciaram os levantamentos e acionaram a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal (DRE/PF).

Por volta das 21h, o carro foi localizado circulando no Trecho 2 do Sol Nascente. O motorista tentou fugir ao avistar a viatura, mas foi interceptado. No veículo, além do suspeito, estavam sua esposa e duas crianças.

Durante a abordagem, o casal informou que morava nas proximidades, na Chácara 48-A. No imóvel, os policiais sentiram um forte cheiro de maconha vindo da parte externa. Em cima de uma máquina de lavar, as equipes viram um tablete da droga. Questionada, a mulher confirmou que havia mais entorpecentes na residência.

Ao entrar na casa, os policiais encontraram o que classificaram como um depósito criminoso. Foram apreendidos: 559 kg de maconha prensada, em cerca de 850 tabletes; 48,6 kg de skunk, divididos em 47 pacotes; um fuzil calibre 7,62 mm, com 12 munições; uma espingarda calibre 12, com 16 munições; e uma faca tipo peixeira, balança de precisão e celular.

Segundo estimativas da corporação, o material apreendido ultrapassa R$ 2 milhões em valor de mercado ilegal.

O homem assumiu ser o proprietário das drogas e das armas. A mulher, ouvida como testemunha, disse ter conhecimento do que era armazenado na casa e atribuiu a posse ao companheiro.

O caso foi registrado na DRE/PF.