Homem é preso no Arapoanga por tentativa de feminicídio e furto

Um homem, de 22 anos, foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), nesta segunda-feira (16/6), após esfaquear a própria irmã no Arapoanga. Ele cometeu o crime quando a irmã foi até a casa que ele morava com a ex-companheira pegar alguns pertences da jovem, uma adolescente de 16 anos. A ex já tinha medida protetiva contra o acusado, que foi descumprida com a ida dele até a residência onde moravam juntos antes do término. Além de atacar a irmã e descumprir a medida protetiva, o homem ainda roubou uma bicicleta para fugir.

A equipe do 14º Batalhão da PM foi acionada, por volta das 17h, para atender uma ocorrência de esfaqueamento e furto no Condomínio Residencial Marissol, localizado na Quadra 4 do Arapoanga. Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos por uma testemunha, que relatou que o suspeito havia atacado uma mulher com uma faca e, em seguida, invadido sua casa e furtado uma bicicleta usada na fuga.

Segundo investigações, o homem era alvo de medidas protetivas por violência doméstica contra sua ex-companheira, uma adolescente de 16 anos. Mesmo impedido pela Justiça, ele continuava frequentando a região e morando no mesmo imóvel que havia dividido com a vítima.

No dia do crime, a irmã do autor, foi até a residência a pedido da adolescente para recolher os pertences da jovem. Durante a ação, o agressor demonstrou comportamento violento, perseguiu a irmã e a atacou com uma faca, atingindo seu braço. A vítima conseguiu fugir, foi socorrida por familiares e levada até o Hospital Regional de Planaltina (HRPL). Na delegacia, o suspeito demonstrou agressividade e chegou a ameaçar a irmã em voz alta, afirmando, que "quando sair, vai matar a irmã".

A ocorrência foi registrada por tentativa de feminicídio, ameaça, furto, descumprimento de medida protetiva e violação da Lei Maria da Penha. A faca usada no ataque não foi localizada. O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil.