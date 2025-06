Motorista perde a consciência e bate carro em muro de casa na 708 Sul

Um motorista colidiu o carro com um muro de uma residência na 708 Sul, no bloco M, na noite de segunda-feira (16/06). O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal atendeu à ocorrência por volta de 22h10 e encaminhou o homem ao hospital. O condutor do veículo alega que perdeu a consciência no momento do impacto.

Ao chegarem ao local, as equipes de socorro se depararam com uma colisão envolvendo um veículo Jetta, de cor branca, conduzido pelo homem, de 43 anos, cuja identidade não foi divulgada. A vítima apresentava queixas de dores nas pernas e, no momento do atendimento, ele foi encontrado consciente, orientado e com sinais vitais estáveis.

Após os primeiros atendimentos no local, foi transportado ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB) para avaliação médica. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para o local.