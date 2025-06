Caravana Cultural estará em Taguatinga e Ceilândia no próximo fim de semana

A Caravana Cultural do Comitê de Cultura do DF chega a Taguatinga no próximo sábado (21/6) e em Ceilândia no domingo (22/6). O projeto tem o objetivo de descentralizar o debate cultural, ouvir os agentes locais e promover o acesso à formação e à expressão artística nos territórios.

A iniciativa busca mapear espaços e agentes culturais e a promoção do protagonismo das comunidades. A primeira fase da Caravana contará com vinte edições no total. Em cada cidade, a iniciativa promove atividades formativas como oficinas e debates sobre assuntos de interesse da população, oficinas lúdicas para jovens, e apresenta a riqueza cultural em shows musicais, de poesia, de performances e outros.

O espaço também conta com uma feira de artesanato de roupas, acessórios, bolsas e outros produtos. Durante os eventos, também são realizadas reuniões com lideranças do Conselho de Cultura local para redigir uma carta que dará continuidade aos trabalhos do Comitê de Cultura na região.

No sábado (21/6), haverá a exposição Tempo Eco Arte, do Mestre Virgílio Mota, no Batalhão das Artes, em Taguatinga. A exposição retrata o trabalho da reutilização de saco de cimento e papelão com peças cenográficas e decorativas. Além disso, haverá uma oficina sobre mulheres brincantes, referindo-se a quem canta, dança e atua nas tradições de cultura popular.

No palco, serão realizadas diversas apresentações como palhaçaria, brincadeiras para crianças, apresentação de circo, shows musicais, aula de dança e muito mais. Já no domingo (22/6), o Instituto Mãe África, em Ceilândia, recebe o evento que começa com o encontro de capoeira Ginga Ativa, e diversas apresentações artísticas ao som do maracatu, versos de beat, rap e poesia.

Comitê de Cultura:

A iniciativa é promovida pelo Comitê de Cultura do Distrito Federal, instância autônoma e apartidária da sociedade civil que atua na articulação, no controle social e na formulação de políticas culturais no Distrito Federal. Por meio da Caravana, o Comitê percorre diferentes regiões administrativas com o objetivo de descentralizar o debate cultural, ouvir os agentes locais e promover o acesso à formação e à expressão artística nos territórios.

O Comitê de Cultura do DF integra a rede nacional de comitês em articulação com o Ministério da Cultura, estando presente em todos os estados brasileiros. No Distrito Federal, a rede é composta por seis organizações com ampla atuação nos territórios: Associação Artística Mapati (AAMA), Mobilis – Agência de Mobilização Social, Instituto Rosa dos Ventos, LabFaz e Instituto No Setor.

Entre os principais objetivos do Comitê estão o fortalecimento da produção cultural em regiões periféricas e vulnerabilizadas, o apoio a fazedores (as) de cultura, a ampliação do acesso às políticas de fomento, o incentivo à formação cidadã e à educação popular, o estímulo à economia criativa local e a redução das desigualdades regionais por meio da cultura.



Serviço

Caravana Cultural em Taguatinga

21/6 – 14h às 23h

Local: Batalhão das Artes (Taguatinga Norte)

Endereço: QI 25, Setor Industrial, Taguatinga

Entrada gratuita

Classificação indicativa livre

Programação: redes sociais @comitecultura_df

Caravana Cultural na Ceilândia

22/06 - 14h às 23h

Local: Instituto Mãe África

Endereço: QNN 29, Área Especial, Módulo B1, em Ceilândia Norte

Entrada gratuita

Classificação indicativa livre

Programação: redes sociais @comitecultura_df