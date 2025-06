Vítima de feminicídio estava desaparecida há uma semana, afirma filha

Raquel Gomes Nunes foi encontrada com uma corda amarrada no pescoço - (crédito: Arquivo pessoal)

Uma mulher, identificada como Raquel Gomes Nunes, foi encontrada morta dentro de casa, no Recanto das Emas. Inicialmente, o caso era tratado como suicídio, pois a vítima estava com uma corda em volta do pescoço. No entanto, pela grande quantidade de sangue no local, a polícia investiga o caso como feminicídio.

De acordo com o delegado da 27ª Delegacia de Polícia, Fernando Fernandes, a filha da vítima havia registrado uma ocorrência há cerca de uma semana, relatando o desaparecimento da mãe. Hoje, ela foi a casa dela e a encontrou no banheiro, apresentando sinais de estrangulamento.

O principal suspeito do crime, Fábio de Souza Santos, é ex-companheiro da vítima. Eles estavam juntos havia dois meses. O homem está foragido e possui antecedentes criminais por furto, roubo, receptação e violência doméstica.