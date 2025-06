Regina Duarte, aos 78, mostra rotina de exercícios e diz: 'Projeto verão'

Regina Duarte surpreendeu os seguidores ao surgir em clima de "projeto verão", praticando exercícios físicos. A atriz, que está longe das telinhas e focada em sua vida artística, publicou nas redes sociais um vídeo em que aparece malhando os membros inferiores. Animada com o momento, Regina escreveu na legenda: "Projeto primavera/verão vem aí! A vida é movimento."

A publicação recebeu uma enxurrada de elogios. Admiradores destacaram não apenas a boa forma da veterana, mas também sua disciplina. “Te admiro, Regina. Você é um exemplo a seguir”, comentou uma seguidora. “Saúde e bem-estar não têm preço. O importante é se mexer”, escreveu outra.

Longe da TV desde que deixou a Globo em 2020, Regina tem feito das redes sociais sua principal vitrine. Com mais de três milhões de seguidores no Instagram, ela compartilha momentos da rotina, reflexões pessoais e, principalmente, sua produção no universo das artes plásticas.

Após deixar o cargo de secretária especial da Cultura do governo Bolsonaro, no qual permaneceu por cerca de três meses, Regina Duarte mergulhou no trabalho com arte. Ela produz e comercializa quadros que chegam a custar até R$ 25 mil.

Em entrevistas recentes, a atriz já afirmou que não pretende retornar às novelas, sinalizando uma nova fase em sua trajetória: mais discreta, criativa e centrada no que ama fazer.