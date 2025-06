Homem é suspeito de forjar suicídio da ex-companheira

Raquel Gomes Nunes foi encontrada com uma corda amarrada no pescoço - (crédito: Arquivo pessoal)

Uma mulher de 46 anos, identificada como Raquel Gomes Nunes, foi encontrada morta dentro de casa, na Quadra 406 do Recanto das Emas. O caso era tratado como suicídio, pois a vítima estava com uma corda em volta do pescoço. Porém, como havia grande quantidade de sangue no local, a polícia acredita que ela não se matou e investiga a possibilidade de feminicídio. O suspeito é Fábio de Souza Santos, 24, ex-companheiro da vítima, que teria tentado forjar o suicídio de Raquel. As investigações estão em andamento.

