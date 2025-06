Agências do DF oferecem 800 vagas de emprego nesta quarta (18/6)

Credito: Marcello Casal Jr/Agencica Brasil. A Agência do Trabalhador, no Distrito Federal, distribui carteiras para marcar o 1 de Maio, Dia do Trabalho, e incentivar empreendedores da região a gerar empregos. - (crédito: Marcello Casal Jr/Agencia Brasil)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta quarta-feira (18/6), 800 vagas de emprego para candidatos de diferentes níveis de escolaridade. As oportunidades contemplam cargos com e sem exigência de experiência prévia, e os salários podem chegar a R$ 3,5 mil.

Do total de vagas, 139 são exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs). As oportunidades para esse público incluem funções como repositor de mercadorias (70 vagas), monitor de transporte escolar (9), fiel de depósito (30), condutor escolar terrestre (9), auxiliar de limpeza (3), auxiliar de lavanderia (10) e atendente de lanchonete (8). A maioria dos cargos não exige experiência comprovada, e os salários chegam a R$ 2.520.

Os interessados devem cadastrar o currículo por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que o candidato não se interesse pelas vagas do dia, o cadastro permanece ativo e pode ser considerado em futuras seleções, já que o sistema cruza perfis com as demandas das empresas.

Empregadores que queiram oferecer vagas ou utilizar os espaços das agências para entrevistas podem se cadastrar presencialmente nas unidades ou enviar e-mail para gcv@sedet.df.gov.br. Também é possível utilizar o Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).