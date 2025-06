Congelou! DF registra dia mais frio do ano, com 8,8 °C no Gama

Bom dia, friorentos de Brasília! Nesta terça-feira (17/6), o Distrito Federal registrou a temperatura mais baixa do ano durante a madrugada, com 8,8 °C no Gama. A máxima não deve ultrapassar os 24 °C, no meio da tarde. O último recorde havia sido registrado em 9 de junho, quando os termômetros baterem os 9,8 °C, na estação de Águas Emendadas, em Planaltina.

A expectativa é que, com a chegada do inverno na próxima sexta (20/6), o frio permaneça e fique ainda mais intenso, despedindo-se somente no fim de agosto. No Plano Piloto, apesar de a mínima ter sido de 13,6 °C às 7h, a sensação térmica chegou a 7,6 °C devido à ventania. A umidade deve variar entre 90% e 30% no DF e 80% e 35% no centro de Brasília, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





"O tempo seco ajuda a resfriar o ambiente, contribuindo para as temperaturas baixas. Apesar disso, o frio está dentro do esperado para esta época do ano, de forma que, a partir das 17h, a sensação é de temperaturas mais amenas", explica Olívio Bahia, meteorologista do Inmet.

A fim de prevenir as infecções respiratórias típicas do tempo seco e frio, recomenda-se manter os ambientes arejados, evitar exposição a mudanças bruscas de temperatura, manter boa hidratação, adotar uma alimentação equilibrada, lavar as mãos com frequência e manter o calendário vacinal atualizado.

Se você é trabalhador, como eu, e precisou levantar cedo para a labuta, sinto muito. Para o proletariado, a vida não é um morango. Então, a dica é manter-se agasalhado com o casaco mais quentinho do armário. Cuide-se!

