Fé, forró e diversão no feriado de Corpus Christi em Brasília

Clima ameno, cultura popular e uma pausa na rotina... O feriado de Corpus Christi, hoje e amanhã, oferece uma programação variada para quem vai ficar no Distrito Federal. Na agenda, que mistura lazer, fé e conhecimento, além de entrada gratuita na maioria dos eventos, estão tradições religiosas, festas juninas, exposições, ciência interativa e city tours.

Hoje, a Esplanada dos Ministérios amanhece colorida pelos tradicionais tapetes de Corpus Christi. A partir das 6h, fiéis se dedicam à confecção dos desenhos no gramado central, preparando o espaço para a missa campal, às 17h, em frente à Catedral Metropolitana. A celebração será presidida pelo cardeal Dom Paulo Cezar Costa e terá cortejo clerical, bênçãos especiais e procissão. Devotos podem levar uma vela para acender no fim da missa.

Missa campal será às 17h, em frente à Catedral. Celebração terá cortejo clerical e procissão (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Fazem parte da programação religiosa uma missa solene, às 9h, no Santuário do Santíssimo Sacramento, na 606 Sul; e uma tenda montada na Esplanada, a partir das 14h45, com louvores e estrutura para receber a confissão de fiés, até o fim da tarde. Amanhã, o Santuário celebra o Arraiá do Santíssimo, com quadrilhas, forró e barraquinhas após a adoração perpétua. A entrada é gratuita, mas doações de agasalhos e alimentos são bem-vindas.

Opções

Fora do circuito litúrgico, a partir das 10h de hoje, os ônibus panorâmicos do CityTour Cívico saem da Torre de TV para um passeio gratuito por ícones como o Congresso Nacional, o Memorial JK e a Praça dos Três Poderes. É necessário se inscrever on-line, mas há vagas de encaixe por ordem de chegada.

As tradicionais festas juninas, que celebram Santo Antônio, São João e São Pedro, aquecem o DF neste feriado. A oitava edição do São João do Guará começa às 17h, em frente ao Edifício Consei, no Guará II. A programação terá quadrilhas, forró pé de serra e barracas de comidas típicas, com entrada a R$ 20, pelo aplicativo Sympla, ou presencialmente, na bilheteria do evento.

O 8º São João do Guará é neste fim de semana, com comidas típicas e apresentações de quadrilhas (foto: Divulgação/ São João do Guará)

O Sesc-DF promove o evento Tradições Juninas nas unidade de Ceilândia, Taguatinga Norte, 504 Sul, Gama, Guará e Taguatinga Sul, até 12 de julho, com música ao vivo, quadrilhas e comidas típicas. Neste sábado e no domingo, acontece o Festival de Quadrilhas na 504 Sul. A entrada é gratuita, mediante doação de 1kg de alimento.

No Museu Nacional da República, a Brasília Design Week (BDW25) terá exposições e oficinas gratuitas, das 9h às 18h30. O mobiliário sustentável será tema de uma conversa, às 15h, no auditório do museu. No Setor Bancário Sul, a Caixa Cultural exibe, até as 21h, a exposição Frequências Urbanas, com grafites e instalações de artistas de 15 países.

Ao lado da Rodoviária do Plano Piloto, no SESI Lab, das 9h às 18h, a mostra Energia, Sou Watt? convida os visitantes a criar cenários de transição energética em estações multimídia. O acesso é gratuito. No CCBB, os projetos educativos Pintura do Sertão, às 10h, e Parangolés de São João, às 14h, promovem oficinas temáticas juninas. Os ingressos podem ser retirados no site ou na bilheteria do centro cultural.

CCBB oferece, amanhã, as oficinas Pintura do Sertão (10h) e Parangolés de São João (14h) (foto: Divulgação CCBB)

O QUE ABRE E O QUE FECHA

Museu Nacional, Espaço Renato Russo e Teatro Nacional mantêm as portas abertas. Já a Biblioteca Nacional, a Casa do Cantador e o Memorial dos Povos Indígenas só reabrem no fim de semana. Agências bancárias do BRB fecham hoje e retomam o atendimento amanhã. A Torre de TV funciona normalmente, das 9h às 18h45. Além de ser ponto de partida para o CityTour, o local oferece uma das vistas mais privilegiadas da capital.

O Parque da Cidade, o Olhos d’Água e o Parque Ecológico de Águas Claras estarão abertos para caminhadas, piqueniques e passeios em família, com entrada gratuita. No Jardim Botânico, o ingresso custa R$ 5 (à vista, débito ou pix). As trilhas do local são uma opção tanto para quam busca sossego quanto para os amantes da natureza e da fotografia, com funcionamento das 9h às 17h. O Zoológico de Brasília permanece fechado em razão da gripe aviária. A expectativa é de clima ameno e céu parcialmente nublado, típico desta época do ano.

Hoje, os ônibus circularão com tabela de sábado e amanhã voltam à escala de dias úteis. O Metrô-DF opera normalmente nos dois dias, das 5h30 às 23h30. Unidades do Na Hora, do Procon, do Detran e escolas públicas estarão fechadas hoje, com funcionamento variado amanhã. O ideal é consultar antes de sair de casa. Os restaurantes comunitários de Planaltina, Samambaia e Paranoá estarão em manutenção. Os demais abrirão normalmente. Caesb, CEB, Defensoria Pública e SLU atendem em regime de plantão.

As delegacias da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) funcionarão normalmente durante o feriado, 24 horas por dia, inclusive as Delegacias de Atendimento à Mulher (DEAM I e II) e as Delegacias da Criança e do Adolescente (DCA I e II).

Lojas de rua e dos shoppings podem abrir hoje e amanhã. O funcionamento ficará a critério de cada empresário, conforme convenção coletiva. Nos shoppings, as lojas devem funcionar das 14h às 20h, e praças de alimentação, das 12h às 22h. No comércio de rua, a abertura é facultativa. Supermercados funcionam normalmente, com horários definidos por cada rede.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho

