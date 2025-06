Museu da República recebe o Brasília Design Week 2025 até 24 de junho

Objetos de diferentes cores, formatos e texturas são apresentados ao público na 3ª edição da Brasília Design Week (BDW). O evento gratuito, realizado no Museu Nacional da República, mas disperso por outros pontos do Distrito Federal, começa amanhã, às 9h, e vai até a próxima terça-feira. Além de exposições, a programação contempla oficinas, rodas de conversa, desfiles e feiras.

O eixo norteador da BDW 2025 é Memória, Design e Futuro. Para a mostra Horizonte em Risco, foram selecionadas mais de cem produções nacionais e brasilienses. "As escolhas se deram a partir de design autoral contemporâneo que dialoga com questões do momento", revela a curadora Nina Coimbra. Um desses temas é a sustentabilidade e, por isso, peças de produtores independentes, em contraposição ao modelo industrial, ocupam posição de destaque.

"O design de produtos é uma expressão da cultura que atravessa os tempos e comunica quem somos e quem queremos ser", afirma Nina. O risco, que acompanha o título da exposição, significa tanto experiência de perigo quanto traço do lápis ao marcar o papel, no sentido de dar forma a um novo horizonte. "Tradição é inventar o futuro", sintetiza frase em neon de uma das peças da mostra.

Horizonte em Risco traz dois recortes: Artesanato & Joalheria, que expõe trabalhos produzidos por artesãos do Distrito Federal e do Vale do Jequitinhonha, e Exposição de Arte, dedicada a obras marcadas pela ligação explícita entre arte e design. O mobiliário de Design Indústria e Sherwin-Williams apresenta: Viva Janete!, tributo à arquiteta brasileira Janete Costa, são outras duas exposições integradas à BDW.

Atividades nas embaixadas de Portugal, Colômbia, Argentina e México se somam à programação da BDW no Museu da República. Guará, com instalações, oficinas de pintura e ativações (dinâmicas interativas com participantes) também integra o circuito. Nina Coimbra projeta que a cidade-monumento, fonte de inspiração para linhas e formas, possa se tornar referência também no design. "O futuro que a BDW pretende desenhar é um futuro no qual Brasília esteja no mapa do design nacional e internacional", explica a curadora.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel



Serviço

Brasília Design Week 2025, de 18 a 24 de junho, no Museu da República e em outros lugares do DF. Programação completa disponível no site do evento (www.brasiliadesignweek.vom.br). Entrada franca para todas as atividades.