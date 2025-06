Mega-Sena acumula pela 11ª vez e prêmio chega a R$ 130 milhões

Pela 11ª vez consecutiva, o prêmio Mega-Sena acumulou e poderá pagar para o vencedor a bolada de R$ 130 milhões. O valor está em disputa no próximo sorteio, que será realizado no sábado (21/6), às 20h. O concurso 2.877, realizado na noite desta terça-feira (17/6), não teve ganhadores na faixa principal. As dezenas sorteadas foram: 03, 05, 15, 37, 54 e 57. Apostadores do DF foram em busca da sorte nas lotéricas com a expectativa de ser o novo milionário do país.

"Quando esses prêmios são maiores, aí que dá mais vontade de jogar e ganhar", conta Ruicélio Neris ao Correio. O motorista, de 51 anos, conta que sempre que pode faz uma aposta na Mega-Sena. "Tenho o objetivo de vencer para é de pagar minhas dívidas e dar uma viajada pelo Brasil", afirmou com determinação. Ele conta que apostou no último sorteio, mas só acertou dois números.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ruicélio ainda conta que, caso seja o grande vencedor, tem o desejo de ajudar toda a família, mas também investir o valor. "Hoje em dia, o investimento mais seguro é imóvel. Vou comprar umas casas e alugar elas. Estou confiante que serei o vencedor único. Estou sentindo que a sorte chegou para mim", declarou.

Modalidades

Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas, a modalidade da quina teve 164 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 36.981,33. A quadra registrou 9.724 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 891,01.

Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.