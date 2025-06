Vítima de feminicídio será sepultada nesta quinta-feira (19/6), no Gama

A mulher, identificada como Raquel Gomes Nunes, encontrada morta dentro de casa, no Recanto das Emas, será sepultada nesta quinta-feira (19/6), no Cemitério do Gama, às 15h.

Inicialmente, o caso era tratado como suicídio, pois a vítima estava com uma corda em volta do pescoço. No entanto, pela grande quantidade de sangue no local, a polícia investiga a morte como feminicídio. Raquel estava desaparecida havia uma semana e foi encontrada pela filha, dentro do banheiro de casa, com sinais de estrangulamento.

O principal suspeito do crime, segundo a polícia, é Fábio de Souza Santos, ex-companheiro da vítima. Eles estavam juntos havia dois meses. O homem está foragido e possui antecedentes criminais por furto, roubo, receptação e violência doméstica.

Onde pedir ajuda

» Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia. Endereço: EQS 204/205, Asa Sul. Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-567. E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br

Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia. Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia. Telefones: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438