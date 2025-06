Vídeo: Preso homem que tentou arrancar a cabeça de idosa em Cristalina

Um homem foi preso nesta quarta-feira (18/6), em Cristalina (GO), acusado de tentar arrancar a cabeça de uma idosa de 86 anos. Segundo a Polícia Civil, ele alegava cumprir uma "profecia divina" e vinha ameaçando a vítima há meses, sempre repetindo que Deus teria ordenado o assassinato.

O caso chamou a atenção pelo teor violento e pelas motivações apresentadas pelo agressor. O Correio apurou que o acusado começou a perseguir a idosa em janeiro deste ano, quando foi denunciado por ameaça e invasão de domicílio. Em março, voltou à casa da vítima armado, e foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Mesmo após ser solto, passou a retornar ao local quase todo fim de semana, afirmando que “iria cortar a cabeça da senhora” por ordem divina.

Familiares da vítima, preocupados com a frequência das ameaças, passaram a fazer revezamentos para protegê-la. Em uma das visitas, o homem chegou a tentar enforcar a idosa, segundo relatos colhidos pela polícia. A tentativa foi impedida por uma das filhas, que estava no local e conseguiu intervir. “Ele dizia que Deus tinha dado uma missão e que precisava decapitar a senhora. Em todos os fins de semana, ele ia até a casa dela, pulava na frente do portão e tentava entrar”, relatou uma testemunha.

Diante da gravidade dos fatos e da ameaça iminente à vida da vítima, a Delegacia de Polícia de Cristalina solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito, que foi cumprida nesta quarta-feira (18/6).

A Polícia Civil investiga se o homem sofre de transtornos mentais ou se está envolvido com alguma seita ou grupo extremista. Ele está detido e à disposição da Justiça. A idosa, apesar do trauma, está fisicamente bem e segue sob proteção dos familiares.

