DF tem menor taxa de homicídios desde 1977, aponta Anuário de Segurança Pública

É lançado, na manhã desta quarta-feira (18/6), o primeiro Anuário de Segurança Pública do Distrito Federal. Em cerimônia no Setor Policial Sul, o secretário de Segurança Pública (SSP-DF), Sandro Avelar, destacou a importância de implementar políticas de governo baseadas em evidências, isto é, com dados estatísticos.

"Aplicamos pesquisas que identificam os principais aspectos de preocupação da nossa população e, com os nossos recursos — tecnológico ou de material humano — conseguimos trabalhar para reduzir cada vez mais os índices de criminalidade no DF", afirma o chefe da pasta, ao Correio. Entre as estatísticas, a que mais chamou atenção diz respeito à quantidade de homicídios, a menor registrada (2024) desde 1977.

Em 2024, o DF teve 207 vítimas de homicídios, uma redução de 112% em relação a 2023. O DF também se destaca como a terceira unidade da federação com menos homicídios do país, cuja taxa é de 6,9 assassinatos por 100 mil habitantes. O principal meio empregado é arma branca e 48% destas mortes resultam de conflitos interpessoais, seguido de atividades criminosas.

"O DF desponta como modelo que serve de inspiração para os demais estados", acrescenta Avelar. Os latrocínios também apresentaram redução em comparação ao ano anterior, com 56% de queda. Já os índices de lesão corporal seguida de morte aumentaram 12%. Com 13 vítimas, trata-se do maior número de casos em 10 anos.

O subsecretário de Inteligência da SSP-DF, George Couto, responsável pela iniciativa do Anuário, conta que a produção do documento levou cerca de oito meses. "O debate da segurança pública é multifacetado e merece ser abordado para além do que as forças de segurança têm a oferecer como resposta. Então, o trabalho do Anuário busca exatamente construir essa ponte entre as políticas públicas desenvolvidas pelo Estado e aquilo que a sociedade precisa. Vamos construir juntos esse planejamento (de políticas públicas)", pontua.

O Anuário de Segurança Pública consolida dados e análises sobre a criminalidade e as ações institucionais dos últimos dez anos. O objetivo é promover maior integração entre informação, planejamento estratégico e ações operacionais. O documento conta com dados sobre crimes violentos letais intencionais (CVLI), mortes por intervenção legal e registro de desaparecimento de pessoas.