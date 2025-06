Motociclista morre em acidente de trânsito em Ceilândia

Um motociclista, de 21 anos, morreu, na manhã desta quinta-feira (19/6), depois de se envolver em um acidente de trânsito na QNP 23, em Ceilândia. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e empenhou três viaturas e um helicóptero.

Ao chegar no local, as equipes encontraram a vítima, condutor de uma motocicleta Honda preta, caído no chão, inconsciente e em parada cardiorrespiratória. Os socorristas iniciaram os protocolos de reanimação, mas os sinais vitais não foram restabelecidos e o óbito foi declarado no local.

O condutor de um Siena prata, também envolvido no acidente, estava consciente, orientado e permaneceu no local durante todo o atendimento.

O trânsito foi interditado para que as equipes realizassem os atendimentos necessários em segurança. O local ficou sob cuidados da Polícia Militar e da Polícia Civil, mas ainda não se sabe a dinâmica do acidente.