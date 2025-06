Endereços do Gama, Paranoá e Samambaia ficam sem energia nesta sexta (20/6)

Áreas do Gama, Samambaia e Paranoá terão a energia interrompida nesta sexta-feira (20/6) para melhoria e modernização da rede elétrica. A suspensão temporária ocorre a partir das 9h para garantir a segurança das equipes.

Em Samambaia, a interrupção vai até as 13h, e vai afetar os conjuntos A, E, F e G na QN 407. No Gama, o desligamento segue até as 15h no Núcleo Rural Ponto Alta Norte, chácara 4, Recanto do Sol, Terra Santa e Estrela. No Paranoá, a suspensão será no Núcleo Rural Jardim II, Quadra 01, Lote 19, até as 15h.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Caso os serviços sejam finalizados antes do previsto, a rede voltará a funcionar sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.

*Com informações da Agência Brasília