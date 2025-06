Denúncia de violência doméstica leva PMDF a prender homem com quatro armas

Um homem de 43 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo, após ser encontrado dormindo em seu carro com uma pistola calibre .22 na garagem. A abordagem aconteceu na madrugada desta quinta-feira (19/6), por volta das 2h30, em Samambaia e foi motivada por uma denúncia de violência doméstica.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a equipe foi acionada para o atendimento de uma possível ocorrência de violência doméstica na quadra QR 429, mas chegando ao endereço, que estava com o portão da garagem aberto, os policias não localizaram uma vítima, apenas um homem dormindo no interior de um veículo, com sinais de embriaguez. Na garagem da residência, a arma foi encontrada

Questionado pelos policiais, o indivíduo relatou ser atirador e contou possuir mais uma arma de fogo. Após uma varredura na casa, a equipe localizou uma espingarda calibre .22 e mais duas espingardas de pressão com diversas três latas contendo chumbinhos. Ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo e conduzido à 26ª Delegacia de Polícia.