Homens são presos em São Sebastião e Sobradinho por posse ilegal de arma

Um homem foi preso por posse ilegal de armas e tráfico de drogas no Residencial Do Bosque, em São Sebastião, enquanto dois suspeitos foram encaminhados para a 35ª Delegacia de Polícia portando um revólver e uma pistola na noite desta sexta-feira (16/5). Durante a primeira abordagem, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também apreendeu 1,5 kg de skunk, 46 g de haxixe e cerca de 100g de cocaína.

O homem, preso em São Sebastião, também portava uma espingarda, um revólver, 83 munições e outros materiais utilizados na preparação e comercialização de drogas, como três balanças de precisão, papel filme, invólucros para embalagem, uma tesoura e três toucas ninja. O suspeito foi conduzido à 30ª Delegacia de Polícia.

Ainda na noite de sexta, a PMDF apreendeu duas armas de porte ilegal em Sobradinho, na DF-150. A ação foi realizada após uma denúncia anônima, informando que havia uma pessoa armada em um posto de combustível. Dois homens foram detidos pela equipe da ROTAM.

Ao chegar no local, os militares flagraram um dos suspeitos, que se encontrava dentro de um carro, escondendo a arma embaixo do banco. Durante a busca veicular, foi encontrado um revólver sob o assento do passageiro. O homem, de 33 anos, assumiu responsabilidade pela arma e disse que tinha a intenção de revendê-la. Além disso, ele afirmou ter comprado o revólver de um terceiro.

Tal suspeito, de 41 anos, foi localizado em um estabelecimento comercial de Sobradinho II. Ao perceber a presença da ROTAM, ele escondeu uma arma dentro do fogão — uma pistola que posteriormente foi localizada pelos policiais. Os dois homens foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e encaminhados para 35ª Delegacia de Polícia.