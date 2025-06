Inverno chegou: DF tem mínima de 11,3°C e alerta para tempo seco nesta sexta

Apesar do frio presente nas últimas semanas, o inverno vai começar oficialmente às 23h42 desta sexta-feira (20/6), no Distrito Federal. No entanto, a capital amanheceu com temperatura mínima de 11,3°C, registrada na Estação Meteorológica do Plano Piloto, e a máxima prevista é de até 26°C. A umidade relativa do ar chegou em 95%, mas deve despencar para cerca de 30% durante a tarde, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O meteorologista Olivio Bahia, do Inmet, explicou que a estação, que vai até setembro, deve seguir dentro da normalidade para os padrões do DF. “A expectativa é de um inverno típico para a capital, com tempo seco, temperaturas mais baixas nas noites e madrugadas e umidade relativa do ar em queda”, explicou ao Correio.

Apesar de o inverno de 2025 não ser considerado rigoroso do ponto de vista meteorológico, Olivio Bahia explica que a sensação de frio pode ser intensificada por conta da memória recente de calor extremo nos últimos dois anos. “Saímos de dois anos extremamente quentes, o que faz com que esse inverno mais ameno pareça muito mais frio do que realmente é. As temperaturas não estão tão baixas, mas a nossa percepção muda”, afirmou Bahia.

De acordo com o meteorologista, a máxima nos próximos dias deve variar entre 25°C e 28°C, o que, para muitos brasilienses, já é considerado calor. No entanto, as noites serão mais geladas e os termômetros devem ficar em torno de 12°C, nas horas mais frias do dia.

Qualidade do ar

Além do frio, outro ponto que requer atenção do brasiliense nesse período é o tempo seco. A umidade relativa do ar, que deve atingir níveis críticos nas próximas semanas, representa risco à saúde respiratória da população e pode se manter baixa por semanas ou meses.

“A umidade pode cair para 30% ou até menos por dias, semanas ou meses consecutivos. Isso impacta diretamente a saúde, principalmente de quem já tem problemas respiratórios”, alertou Olivio.

De acordo com o especialista, outro fenômeno comum da estação é a chamada névoa seca, resultado da combinação de poluição de veículos, queimada e ausência de chuvas. A sujeira fica suspensa na atmosfera, deixando os céu mais cinza e com aspecto sujo, principalmente no fim do dia. “É o resultado da poluição acumulada que não tem água para limpar. Esse ar seco, poluído, é um risco para a saúde da população”, acrescentou o meteorologista.

Segundo o especialista, não há previsão de chuvas no Distrito Federal até pelo menos o fim de setembro. “Se chover, será algo muito pontual, de baixíssimo volume. O inverno no DF, em um ano neutro como esse, costuma ser seco mesmo”, declarou.

Bahia ainda recomendou cuidados com a hidratação, o uso de umidificadores ou bacias com água em ambientes fechados, além de atenção redobrada com a pele, os olhos e o sistema respiratório.