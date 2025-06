Motociclista fica gravemente ferido em colisão na DF-180 no feriado

Um motociclista ficou gravemente ferido na tarde desta quinta-feira (19/6) após bater em um carro na DF-180, próximo ao Incra 09, no sentido Ceilândia. Ao chegarem ao local, as equipes de socorro encontraram o motociclista, que pilotava uma Honda CBR 600F branca, caído e inconsciente. De acordo com os bombeiros, a vítima apresentava traumatismo cranioencefálico e suspeita de hemorragia interna.

Ele foi prontamente atendido pelos militares, estabilizado e transportado com prioridade máxima para o Hospital Regional da Ceilândia (HRC). O outro veículo envolvido, um Fiat Palio preto, era conduzido por um motorista que não sofreu ferimentos.

Para garantir a segurança do atendimento, o trânsito na DF-180 foi interditado durante a operação de resgate. Após a remoção do ferido, o local ficou sob os cuidados da Polícia Militar (PMDF). As causas do acidente estão sendo investigadas.