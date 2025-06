Carro capota em tesourinha na Asa Sul, próximo à Galeria dos Estados

Um carro capotou, na tarde de sexta-feira (20/6), na altura da SQS 102, próximo à Galeria dos Estados. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e foi com duas viaturas para a ocorrência.

No local, uma mulher de 80 anos, condutora do veículo, já estava fora do carro e não apresentava ferimentos evidentes. O carro, um Toyota/4Matic prata, estava com as quatro rodas para cima. A via precisou ser interditada para os primeiros atendimentos e a remoção do veículo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A CBMDF informou que não se tem mais informações sobre a dinâmica do acidente. O local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar.