Galeria dos Estados recebe o Festival Paraísos Tropicais

Música, performance e artes cênicas se entrelaçam no festival: Batalá é uma das atrações - (crédito: Divulgação )

Neste sábado (12/4) e no domingo, o brasiliense pode aproveitar a segunda edição do Festival Paraísos Tropicais na Galeria dos Estados. O evento, que é realizado das 9h às 21h, celebra a arte e a diversidade.

A programação matutina tem como foco o público infantil, com um espaço lúdico, que inclui oficinas de circo com o grupo Circo Lounge — Delírio Circense & Cyrc Circo, brinquedoteca e espetáculos de palhaços. O resto do dia traz DJs, bandas e fanfarras. Amanhã, a partir das 14, o evento tem shows de Trisal Batidão, Tropicaos, Macetada Pagodão, Divindades, Saiabamba e DJ Cabra Guaraná.

Já o segundo dia, o festival apresenta DJ Magah, Maracatu do Boiadeiro Boi Brilhante, Cia Miragem, Batalá Brasília, Cabaré Varietê, a estreia da Banda Paraísos Tropicais, com músicas que misturam samba, reggae, pagode, forró e brega. E finaliza com DJ Umiranda.

A atração final do evento, Umiranda iniciou a carreira como dançarino e coreógrafo antes de migrar para a música. "O hip-hop sempre foi a minha primeira escola, então, quando falo de referências musicais, não posso deixar de citar Racionais Mcs como um dos pilares da minha trajetória musical" conta o DJ, que tem som que mescla afrobeats, hip-hop e rithim and blues. O música também participou da abertura dos shows de Emicida, Iza e Djonga, entre outros artistas.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco