Brasília segue sob alerta de baixa umidade neste fim de semana

O inverno chegou e, com ele, além das baixas temperaturas, o Distrito Federal está em alerta de "perigo potencial" por baixa umidade relativa do ar. De acordo com o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), a previsão é de que a umidade chegue a até 25% durante a tarde, o que motivou a emissão do alerta para a população.

As temperaturas mínimas podem variar entre 9°C e 13°C durante a manhã e as máximas podem chegar a 27°C no período da tarde. "A capital segue sem previsão de chuvas e com ventos fracos e moderados", informou o meterologista do Inmet Danilo Siden. Segundo ele, a previsão do tempo seguirá assim durante todo o fim de semana.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em Brasília, o frio somado à baixa umidade exige cuidados redobrados da população, reforça o especialista, como cuidados com a hidratação, evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia, hidratar pele e lábios, usar protetor solar e, se necessário, utilizar soro fisiológico para hidratar as vias áreas.