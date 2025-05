Fim de semana será de temperaturas amenas no DF, alerta Inmet

Os termômetros da capital devem variar entre 16°C e 29°C nesta sexta-feira (9/5). A umidade relativa do ar pode oscilar entre 95% nas primeiras horas do dia e até 35% nas mais secas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os dias seguem sem previsão de chuva, com temperaturas amenas e umidade relativa do ar em declínio. As condições são previstas para todo o final de semana no Distrito Federal, o que indica a chegada oficial do período frio e seco.

“Já estamos no período seco, que oficialmente começa em maio. Só que a secura não é sentida de forma imediata porque o solo ainda está úmido e a atmosfera mantém um pouco de umidade. Mas, com o passar dos dias, a vegetação começa a perder água, e aí a paisagem muda de vez”, explicou ao Correio, o meteorologista Inmet, Olivio Bahia.

De acordo com o especialista, com o fim do período chuvoso na cidade, os brasilienses devem tomar os devidos cuidados com a saúde e com o meio ambiente. “É importante beber bastante líquido, usar protetor solar e evitar o uso de fogo em vegetações. Ano passado tivemos um período muito complicado com incêndios. A ação humana é determinante nesses casos”, ressaltou.

Com o início da seca e a queda da umidade, o clima é propício para aproveitar as atividades ao ar livre durante o dia, como clubes e passeios em parques e lagos. No entanto, durante à noite, a recomendação é se agasalhar. “As noites estão mais frias, então quem for curtir uma festa junina em breve, com um vinho ou um quentão deve estar se agasalhando e protegendo também para as quedas de temperatura”, afirmou o meteorologista.