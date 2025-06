Brasília em alerta de 'perigo potencial' por baixa umidade no inverno

O primeiro fim de semana do inverno começa com um cenário climático bastante contrastante no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o país enfrentará desde tempestades severas até queda significativa de temperatura e baixa umidade relativa do ar, especialmente no Centro-Oeste. Em Brasília, a previsão é de mínima de 11°C e umidade abaixo dos 30%, o que motivou a emissão de um alerta de “perigo potencial” para a população.

Na Região Norte, são esperadas chuvas expressivas no noroeste do Amazonas, Pará, Roraima e Amapá, com acumulados que podem ultrapassar os 60mm. No centro do Amazonas, os volumes variam entre 20 e 40mm. Já no sul da região, incluindo Tocantins e sul do Pará, o tempo deve permanecer seco, com temperaturas que podem passar dos 34°C.

No Nordeste, o interior segue com tempo seco e umidade em queda, enquanto a faixa leste, que inclui estados como Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, terá pancadas de chuva que podem ultrapassar os 30mm. No noroeste do Maranhão, os acumulados devem ficar entre 20 e 30mm. As temperaturas permanecem amenas no litoral, entre 26°C e 28°C, mas no norte da região o calor pode chegar a 32°C.

No Centro-Oeste e Sudeste, o tempo será firme na maior parte das áreas, com exceções pontuais no sul de Mato Grosso do Sul, no nordeste de Minas Gerais e no norte do Espírito Santo, onde pode chover de forma isolada.

Em Brasília, a combinação de ar seco e frio marca a chegada da nova estação: a capital entrou em alerta de “perigo potencial” por conta dos baixos índices de umidade, que podem cair para menos de 30%. A mínima prevista para os próximos dias é de 11°C, o que reforça a necessidade de atenção com a saúde, hidratação e cuidados com doenças respiratórias.

Na Região Sul, o clima será ainda mais severo. O Rio Grande do Sul pode enfrentar temporais com acumulados superiores a 80mm, além de ventos fortes e queda de granizo. O sudeste de Santa Catarina também deve registrar chuvas intensas, entre 30 e 6 mm. Já o Paraná e o norte catarinense terão chuvas mais fracas e pontuais.

As temperaturas no Sul devem despencar: máximas abaixo dos 18°C e mínimas em torno de 8°C ou menos são esperadas nos três estados da região. Em áreas serranas, há risco de geadas isoladas.

A chegada do inverno reforça a diversidade climática do país e exige atenção tanto para os riscos de alagamentos e tempestades em regiões castigadas pela chuva quanto para o impacto do ar seco e das temperaturas mais baixas em outras áreas. Em Brasília e outras cidades do Centro-oeste, o frio atípico somado à baixa umidade exige cuidados redobrados da população.