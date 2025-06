Adolescente é esfaqueado durante tentativa de assalto em Samambaia

Um adolescente foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto na QS 304, área verde próxima ao CEF 304, em Samambaia. Segundo a Polícia Militar (PMDF), o jovem foi abordado por um indivíduo que tentou roubar seu celular.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao reagir, a vítima foi atingida por pelo menos duas facadas, uma no braço e outra no peito, com suspeita de uma possível perfuração pulmonar. Segundo a PMDF, as características do suspeito foram colhidas e repassadas para as equipes operacionais e de inteligência. O crime ocorreu na quarta-feira (18/6) e, até o momento desta publicação, o autor não havia sido localizado.