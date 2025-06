PMDF abre inscrições para adestramento gratuito de cães

15/05/2025 Ed Alves CB/DA Press. Cidades. Na foto, Cabo Genora, no treinamento do BPCães. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), abriu inscrições para o 39º Curso Operacional de Cinotecnia. A iniciativa oferece adestramento básico gratuito para até 20 cães.

As inscrições vão até 30 de junho e devem ser feitas pela internet, através deste link. Após o cadastro, os animais passarão por uma avaliação presencial. O curso está previsto para começar em setembro e terá duração aproximada de três meses.

Durante o treinamento, os cães aprenderão comandos básicos, como sentar, deitar e andar junto, sob a condução dos policiais em formação.

Para participar, o cão deve:

•Ter entre 12 e 48 meses de idade

•Estar castrado

•Apresentar boa saúde e estar com as vacinas em dia

•Ter peso entre 20 e 40 kg

•Não possuir histórico de adestramento

A alimentação, medicamentos e cuidados veterinários continuam sob responsabilidade do tutor. O BPCães oferece o treinamento e atendimento ambulatorial durante o curso.