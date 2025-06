Bolsonaro faz novos exames em Brasília após passar mal

Jair Bolsonaro afirmou que já se sente bem para seguir com seus compromissos - (crédito: Ana Carolina Alves/CB)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou o hospital DF Star, na manhã deste sábado (21/6), após fazer novos exames depois de passar mal durante agenda em Goiânia. Bolsonaro estava na cidade para participar da Feira de Agronegócios (Agrovem) e retornou a Brasília para uma consulta com Cláudio Birolini, cirurgião que o operou em abril.

Segundo o médico, o ex-presidente fez exames de sangue, urina e uma tomografia de tórax e abdômen, onde foi constatado uma possível pneumonia viral. "Ele relatava calafrios, náuseas e tosse na semana passada, que pode ser explicada pelo quadro de pneumonia viral", explicou. O especialista ainda explicou que, em relação à cirurgia feita em abril, tudo segue bem. "A tomografia foi feita com contraste e mostra que ele progride bem até o intestino grosso, sem obstruções, a parede abdominal também está bem", afirmou.

Durante um dircuso na Câmara Municipal de Aparecida e Goiânia, na noite de quinta-feira, Bolsonaro soltou um soluço forte e justificou que estava passando mal e "vomitava 10 vezes por dia". Segundo o médico, o vômito que ele cita faz parte de um reflexo do soluço, que ele já apresenta desde o pós-operatório da última cirurgia. "Estamos tentando controlar esses episódios de soluço, mas em alguns momentos, eles são fortes e acabam incomodando", explicou.

O médico afirmou também que a recomendação agora é de que o ex-presidente melhore seus hábitos alimentares e diminua o ritmo das agendas. "O problema não é o que ele come, mas a forma que come. Ele tem o costume de comer muito rápido e conversar durante a refeição, isso acaba atrapalhando a digestão dele e prejudica a recuperação dele", explica.

Bolsonaro afirma que já se sente bem e pretende seguir sua agenda em São Paulo e Belo Horizonte nas próximas semanas. "A idade pesa bastante na gente, mas me sinto muito bem, e vou estar acompanhado do meu médico também durante as agendas", contou.