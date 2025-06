Após passar mal, Bolsonaro interrompe agenda em Goiânia e retorna a Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sofreu um mal-estar na manhã desta sexta-feira (20/6) em Goiânia e decidiu retornar a Brasília. A informação foi confirmada ao Correio pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-AL).

Bolsonaro estava na cidade para participar da Feira de Agronegócios (Agrovem). De acordo com publicação recente em sua rede social, o ex-presidente saiu às 8h15 do hotel que estava hospedado na capital goiana.

Leia também: PF diz que Jair Bolsonaro e Carlos eram chefes da Abin paralela

Após o episódio da facada, em que Bolsonaro foi atingido por um opositor durante campanha eleitoral de 2018, ele passou por diversos procedimentos cirúrgicos. Os aconselhamentos médicos insistem que ele fique em repouso. No entanto, o ex-presidente mantém uma agenda ativa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O prefeito de Anápolis (GO) publicou mais cedo em rede social que Bolsonaro tinha agenda marcada nesta sexta-feira na cidade e que a presença foi cancelada por motivos de saúde.



Réu no STF

Bolsonaro é réu por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e acusado de liderar a organização criminosa do golpe. Recentemente, foi citado no relatório da Polícia Federal (PF) que investiga o monitoramento ilegal de autoridades públicas e a produção de notícias falsas sobre as urnas eletrônicas.

Em 2023, foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder durante as eleições de 2022 e está inelegível até 2030.