Passageiros de metrô se assustam com incêndio; na verdade, fogo era na mata

Um grande susto alarmou os ocupantes de quatro vagões do Metrô-DF, na tarde deste sábado (21/6). Sem a visibilidade adequada, o condutor de um trem que seguia em direção à estação da Praça do Relógio (Taguatinga) parou o veículo, com receio de que se tratasse de fogo nos equipamentos. Ele adotou as medidas protocolares, com acionamento da Central de Controle Operacional e evacuou os vagões, em que muitos passageiros estavam assustados.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na constatação de que o fogo, na realidade, era na mata — logo à saída do túnel próximo à Estação do Relógio, os bombeiros foram acionados, e a normalidade se estabeleceu. A circulação dos trens, depois do incidente, voltou à tranquilidade, de acordo com a assessoria do Metrô-DF.