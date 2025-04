Corpo de Bombeiros do DF dá início à Operação Verde Vivo 2025

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) deu início, nesta quarta-feira (30/4), à Operação Verde Vivo 2025, ação estratégica para prevenir e combater incêndios florestais durante o período de estiagem. A cerimônia de lançamento foi realizada na Praça do Buriti, com a presença da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, além de militares do Grupamento de Proteção Ambiental (GPRAM).

Leia também: Saiba o que está sendo feito para evitar incêndios florestais no DF em 2025

A operação mobilizará cerca de 1.000 militares, que atuarão em três fases: prevenção, combate e avaliação. Durante a fase inicial, serão realizadas campanhas educativas, fiscalizações ambientais e queimadas controladas para reduzir o material inflamável em áreas de risco. Na etapa de combate, as equipes utilizarão viaturas especializadas, aeronaves e tecnologia de georreferenciamento para monitorar e agir rapidamente em focos de incêndio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Tenente-Coronel Vicente, Comandante do GPRAM do CBMDF, explicou que os desafios climáticos exigem uma resposta eficiente do Corpo de Bombeiros. “No Distrito Federal, essa realidade é acentuada por um regime climático rigoroso, caracterizado por altas temperaturas e níveis extremos de baixa umidade relativa do ar”, disse.

Em 2024, o DF registrou 167 dias sem chuva e 8.554 ocorrências de incêndios em vegetação. Para enfrentar cenários semelhantes este ano, a operação contará com 180 militares especializados empregados diariamente, 30 viaturas e ferramentas de monitoramento contínuo. "É uma das maiores operações do país em recursos humanos e logística", afirmou o tenente-coronel.

A vice-governadora destacou a importância da atuação integrada das forças de segurança e o trabalho dos bombeiros em situações críticas. "Ninguém chama o bombeiro quando está tudo bem. Eles atuam em acidentes, incêndios e salvamentos, sempre com coragem", comentou. Celina Leão também reforçou a importância da denúncia contra crimes ambientais. "Precisamos da ajuda da população para evitar incêndios criminosos", disse.