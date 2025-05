Audiência Pública vai discutir planos de modernização para o Metrô-DF

Audiência será realizada no Auditório do Complexo Administrativo e Operacional, nesta sexta-feira de manhã, as 9h. - (crédito: Luis Nova/Esp. CB/D.A Press)

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) vai realizar, nesta sexta-feira (16/5), a partir das 9h, no Auditório do Complexo Administrativo e Operacional, em Águas Claras, uma audiência aberta à população para discutir a modernização e a aquisição de novos trens para a frota.

Os interessados podem atender de forma presencial, sem a necessidade de um pré-cadastro, mas também podem acompanhar de forma ao vivo, através do canal no Youtube. Ao final do encontro, qualquer pessoa poderá encaminhar suas dúvidas e sugestões por e-mail.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os 15 novos trens serão somados à frota já existente e, em um segundo plano, a companhia pretende modernizar os trens adquiridos anteriormente. A medida visa diminuir os intervalos entre os trens.

O presidente do Metrô-DF, Handerson Cabral destaca: “Isso é muito importante para que a gente possa melhorar nosso trabalho, possa trazer melhorias tecnológicas e melhorias que possam gerar economia na hora da contratação e da compra desses equipamentos.”

*Estagiária sob a supervisão de Adriana Bernardes