Mulher é detida pela PM por abandono de incapaz em bar de Brazlândia

Foi a partir de denúncia de pessoas comovidas e revoltadas que, na noite desse sábado (21/6), a Polícia Militar encaminhou uma mulher para registro de boletim de ocorrência na 18ª DP (Brazlândia). Ela foi acusada de desassistir uma criança de colo. Os clientes de um bar na Orla do Lago em Brazlândia endossaram denúncias, ao testemunharem a mulher desconsiderando o choro do bebê sujo com fezes. O choro intenso sensibilizou todos.

No local, uma mulher acolheu a criança, que foi deixada a esmo, sem contar com a presença de um responsável. A mãe retornou ao local, pouco tempo depois, aparentando embriaguez, e bastante agitada.

A situação gerou princípio de tumulto, com clientes decididos a agredir a mulher, pela falta de providências dela. Militares intervieram, a fim de priorizar a segurança do bebê e da mulher acusada. Houve, na sequência, o registro da ocorrência na 18ª DP.