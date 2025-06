DF tem segunda-feira ensolarada e com temperatura mais elevada

Mais uma semana começa no Distrito Federal, e com ela, chega a previsão do tempo. Esta segunda-feira (23/06) terá o predomínio do sol, com a temperatura máxima de 29 °C, e sem previsão de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Olivio Bahia, meteorologista, afirma que "é um dia quente comparado aos últimos dias".

A mínima registrada foi de 9,8 °C na região de Águas Emendadas e 13,7 °C no Sudoeste. A umidade relativa do ar deve variar entre 95% e 20%, no período da tarde, o que requer mais cuidado dos brasilienses. Olivio destaca que com a baixa umidade é necessário evitar exercícios físicos em horário de temperaturas mais elevadas, usar protetor solar e beber bastante líquido.

Além disso, o meteorologista destaca que por conta do clima seco, há um risco elevado de incêndio no DF. Com isso, o especialista adverte que é importante "evitar jogar bitucas de cigarro, fazer fogueiras e limpar terrenos ateando fogo". Bahia ainda esclarece que aqueles que estão indo para as festas juninas à noite, sair bem agasalhado é primordial.