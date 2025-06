Suspeito de atropelar homem após briga em Ceilândia Norte é preso

O carro estava com dois pneus estourados e o condutor apresentava claros sinais de embriaguez - (crédito: Divulgação/PMDF)

Policiais Militares do 8º Batalhão prenderam um homem suspeito de atropelar um desafeto após uma briga de bar na EQNM 8/10, em Ceilândia Norte. O crime ocorreu às 16h deste domingo (22/6), por motivações desconhecidas, segundo a PMDF.

A equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada após o incidente e iniciou diligências para localizar o veículo suspeito. Segundo testemunhas, a vítima foi atropelada intencionalmente após um desentendimento com o motorista.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima em estado grave ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). O veículo suspeito foi encontrado no Conjunto H da QNM 38, em Taguatinga.

O carro estava com dois pneus estourados. O condutor apresentava sinais claros de embriaguez, constatando 0,67 mg/L no teste do etilômetro. O detido foi encaminhado para a 12ª DP, onde foi autuado por tentativa de homicídio e embriaguez ao volante.