Dois suspeitos de latrocínio são presos nesta segunda-feira (23/06)

João Vitor Gomes de Araújo, de 23 anos, identificado como um dos suspeitos de praticar o crime de latrocínio contra Alex Matos da Silva, de 21 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (23/6). Além dele, outro suspeito, de 36 anos, também foi identificado e preso, porém, ainda não teve a identidade divulgada.

Segundo o delegado responsável pela 27º Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), Fernando Fernandes, os autores do crime teriam passado a noite ingerindo bebidas alcoólicas e usando drogas. Por volta das 3h30 da manhã, os autores avistaram Alex, sozinho, andando de bicicleta. O jovem foi abordado pelos criminosos que tentaram subtrair os bens da vítima, que reagiu e foi esfaqueada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ainda de acordo com o delegado, o objetivo principal do crime era roubar o celular de Alex, porém “acabaram não conseguindo devido a reação da vítima”. Fernando destaca que João Vitor, o primeiro preso, confessou o crime para a genitora dele, uma vez que chegou em casa ensanguentado e quando questionado pela mãe sobre o que ocorreu, “ele teria dito que cometeu uma bobagem”. Dessa forma, a genitora conduziu o próprio filho até a delegacia, onde foi preso em flagrante.

Fernando afirma que a arma do crime, uma faca do tipo peixeira de tamanho médio, foi entregue pela mãe do primeiro preso. A faca foi apreendida, e agora, foi encaminhada para o Instituto de Criminalística para os exames periciais.