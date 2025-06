Morre Cláudio José Villar, professor e arquiteto que viu Brasília nascer

Faleceu nesta segunda-feira (23/6), Cláudio José Pinheiro Villar de Queiroz, professor-doutor do Departamento de Arquitetura da Universidade de Brasília.

Nascido no Ceará, veio para Brasília há 64 anos e atuou na equipe de Oscar Niemeyer durante mais de uma década, vendo nascer a capital. Além da paixão por arquitetura, Cláudio era também capoeirista. Ele deixa filhos e netos.

Por meio de nota, a reitora da Universidade de Brasília, Rozana Naves, expressou pesar pelo falecimento do docente e sua marca deixada na instituição. "A Universidade de Brasília lamenta profundamente o falecimento do professor Cláudio Villar de Queiroz, cuja trajetória na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo foi marcada pelo compromisso com a formação crítica e a produção de conhecimento", escreveu a reitora. "Sua contribuição permanecerá viva na história da UnB e na memória de tantos que com ele aprenderam", completou.