Energia Elétrica

Regiões de Sambaia, Ceilândia e Planaltina ficam sem energia elétrica nesta terça-feira De 9h às 15h, as regiões impactadas serão as QNs 501, 502 e 503, de Samambaia, e as QNNs 24 e 30, de Ceilândia. Já entre as 10h às 16h, o local afetado será a BR-020, Km 23, chácaras 3, 4, 5, 6, 24 e 31, em Planaltina