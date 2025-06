Nova ferramenta do GDF trará mapa detalhado de trilhas da capital federal

O Distrito Federal passará a contar, a partir desta quinta-feira (26/6), com uma ferramenta para centralizar informações detalhadas sobre percursos ecológicos da região, incluindo mapas interativos, extensão, nível de dificuldade de trilhas e principais pontos de interesse.

O novo serviço, chamado de Caminhos do Planalto Central (CPC), será disponibilizado pelo Portal do Sistema Distrital de Informações Ambientais (Sisdia) da Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal. O lançamento ocorrerá no primeiro 1º Fórum do Sistema Distrital de Trilhas Ecológicas e atenderá à Lei Distrital nº 6.892/2021, que determinará o registro oficial das trilhas no sistema ambiental do DF.

"Essa será mais uma ação que valorizará as nossas belezas naturais e estimulará o ecoturismo, gerando emprego, renda e promovendo a conservação ambiental", afirmou a vice-governadora Celina Leão, sobre a nova ferramenta.

Além de auxiliar turistas que buscam viver o ecoturismo na capital, o portal poderá contribuir com informações a pesquisadores e gestores ambientais. A página contará com um painel interativo que apresentará estatísticas como número de trilhas sinalizadas, quantidade de voluntários cadastrados e áreas de conservação envolvidas.

O subsecretário de Gestão Ambiental e Territorial, Renato Santana, explica que a ferramenta pode ser aprimorada, ainda, a partir da contribuição da população. "O módulo das trilhas no Sisdia será uma ferramenta robusta, que garantirá qualidade técnica nos dados e ampliará o acesso da sociedade à informação ambiental. Além disso, promoverá a participação social, com o cadastro colaborativo de trilhas" contou.

O sistema permitirá que grupos de trilheiros, ONGs e órgãos públicos sugiram novos percursos através de formulário online, que contarão com informações técnicas como localização, tipo de uso (pedestre, ciclismo ou multiúso), grau de dificuldade e estado de conservação. Além disso, a plataforma integrará os dados das trilhas com outras informações ambientais, como áreas de conservação e zonas de risco.

*Com informações da Agência Brasília

